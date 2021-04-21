Москва, , 10:04 — REGNUM В первом квартале 2021 года объём промышленного производства в Москве увеличился на 11,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом 21 апреля сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его словам, втрое выросло производство антисептиков, парфюмерных и косметических средств, а также смазочных, защитных и консервационных материалов.

«Продолжает расти производство бумаги и бумажных изделий: этот сегмент увеличился в 2,7 раза. В частности, значительно выросли объемы выпуска ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона», — рассказал Ефимов.

Кроме того, в 2,2 раза за год выросло производство лекарств и материалов, используемых в медицине.

Заммэра сообщил, что увеличение интернет-трафика способствовало росту производства электрического оборудования. Существенно увеличился выпуск машин и оборудования.

«Рост обеспечен преимущественно за счёт производства лифтов, а также оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей, в том числе оборудования для очистки воды, используемых для строительства водоканалов и канализационных сооружений», — пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.