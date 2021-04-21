Джизак, Узбекистан, , 10:04 — REGNUM В Пахтакорском районе Джизакской области Узбекистана опрокинулся грузовой автомобиль, перевозивший более 100 голов овец. Об этом сообщили на странице МЧС республики в Facebook.

Авария произошла 20 апреля в 17:20 (15:20 мск) на третьем километре автодороги 4Р-38. Водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля на обочину.

Мужчина не смог самостоятельно открыть двери кузова и вызвал отряд МЧС. Прибывшие спасатели вызволили 130 голов отец. Отмечается, что часть животных спасти не удалось.

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