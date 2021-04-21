Ставрополь, , 10:03 — REGNUM В Ставропольском крае вновь вырос показатель заболеваемости COVID-19. Если за прошедшие сутки было подтверждено на коронавирус 40 тестов, что являлось наименьшим значением за последние месяцы, то уже спустя день — их число возросло до 94. Такие цифры привел в своем Instagram 21 апреля губернатор края Владимир Владимиров.

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Общее число заразившихся коронавирусом на Ставрополье составило 52 209 человек. Из них сумели справиться с болезнью 49 289 пациентов, в том числе 84 человека выписаны за прошедшие сутки.

Не снижается число случаев летального исхода от последствий COVID-19. Еще пятеро жителей края скончались накануне, общее число смертей достигло 1317.

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