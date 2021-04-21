Симферополь, , 10:03 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 21 апреля. Сутками ранее сообщалось о 99 новых носителях инфекции.

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За последние сутки в регионе признаны выздоровевшими после ковида 122 пациента. Ещё пять человек с подтверждённым заражением пополнили статистику смертности. В стационарах остаются 1473 пациента с COVID-19 и пневмонией.

На 21 апреля в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 39 565 человек, выздоровели 36 784 человек. Скончались в Крыму 1172 ковид-пациентов.