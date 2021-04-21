Екатеринбург, , 10:13 — REGNUM Территорию Свердловской области накрыл смог, предупредили жителей в Уральском гидрометцентре.

Объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Предупреждение действует в регионе до 20:00 25 апреля 2021 года (время местное).

Погодные условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, уточнили в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное предупреждение действовало в Свердловской области с 30 ноября по 16 декабря 2020 года.

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