Иркутск, , 10:00 — REGNUM Прокуратура Иркутска добилась приостановки деятельности пансионата для инвалидов и престарелых «Доброта». Как сообщает 21 апреля пресс-служба надзорного ведомства, по итогам проверки установлено, что данное учреждение находится в двухэтажном деревянном жилом доме.

«Использование индивидуальным предпринимателем жилого дома не по назначению повлекло изменение класса функциональной опасности здания, при этом обязательное согласование соответствующих органов не получено. Кроме того, в нарушение требований пожарной безопасности в здании не созданы условия для беспрепятственной эвакуации людей, относящихся к маломобильной группе населения, в случае возникновения пожара, а также другие необходимые условия», — пояснили в прокуратуре.

Ответчик попытался было обжаловать судебное решение, но судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда согласилась с позицией прокурора, жалоба оставлена без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, после пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе Башкирии, в результате которого погибли 11 человек, в республике проверяют все частные приюты для пожилых граждан.

В начале апреля 2021 года по решению суда деятельность двух пансионатов для престарелых граждан прекращена в Уфе. В ходе проверки было установлено, что здания в поселках Мелькомбинат и Максимовка не соответствовали противопожарным нормам и санитарно-эпидемиологического требованиям.

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