Москва, , 10:00 — REGNUM Авиасообщение городов России с курортами Египта, предположительно, может быть возобновлено во второй декаде мая. сообщили в Ассоциации туроператоров России, ссылаясь на источники «Вестника АТОР».

По их данным, о возобновлении полётов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх может быть объявлено в период майских праздников. В случае открытия чартеров перевозчикам и туроператорам потребуется около двух недель, чтобы развернуть полетные программы.

Ряд экспертов предполагают, что, вероятно, об открытии полноценного авиасообщения с Египтом 21 апреля в ходе оглашения послания Федеральному Собранию объявит президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает ИА REGNUM, при открытии авиасообщения с Египтом возобновят работу семь российских туроператоров. Чартеры начнут летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из более чем 20 городов России.

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