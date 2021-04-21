Оренбург, , 09:59 — REGNUM В Оренбургской области на федеральной трассе Москва — Челябинск в Северном районе на территории Северного района произошло столкновение двух фур «Вольво» и «Мерседес», сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП в Оренбуржье Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По оперативной информации, грузовик «Вольво» под управлением 42-летнего жителя Нижегородской области следовал со стороны Челябинска в сторону Москвы. Водитель не выдержал безопасную дистанцию, и большегруз врезался в фуру, двигающуюся в попутном направлении. За рулем «Мерседеса» находился 44-летний житель Саратовской области.

В результате аварии пострадал водитель «Вольво». Он доставлен в клинику Татарии. По факту ДТП полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.