Каракас, , 09:58 — REGNUM В Колумбии создаётся форпост для дестабилизации ситуации на территории Венесуэлы — в частности, в приграничном с колумбийской территорией штате Апуре. Об этом в интервью Unión Radio заявил военный специалист Фернандо Риверо, сообщает Prensa Latina.

По его словам, когда США проводят учения с латиноамериканскими странами внутри региона, это подталкивает к мысли о том, что эти военные усилия направлены против Венесуэлы.

Риверо подчеркнул, что в штате Апуре, на границе с Колумбией, крайне быстро действуют иностранные вооруженные группы, которые используют фактор внезапности и знание местности в сочетании с определенным влиянием на местное население. Эти жестокие банды, по его словам, стремятся взять под контроль часть территории, которая позволяет им проводить определённые действия до центра Венесуэлы.

При этом специалист отметил действия Боливарианских национальных вооруженных сил, которые противостоят подобным преступным замыслам.