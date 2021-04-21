Пекин, , 09:58 — REGNUM В сети появились первые снимки прототипа китайского тяжёлого беспилотного летательного аппарата Feilong-2 (FL-2).

https://twitter.com/o_gilvi/status/1384749702063722496

На опубликованных фотографиях заретушированы детали, которые позволяют оценить набор оборудования дрона. Однако видимые области подтверждают сходство с макетом FL-2, продемонстрированным в КНР в 2019 году.

Ранее сообщалось, что беспилотник получит два турбовентиляторных двигателя, взлетную массу порядка 22 тонн и способность нести почти 6 тонн боевой нагрузки.

Крейсерская скорость БПЛА составляет 750 км/ч, беспилотник может находиться в воздухе до 10 часов, а дальность полета составит 7 тыс. км.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Китае начали испытательные полеты новейшего перспективного тяжелого ударного беспилотника WJ-700. Беспилотник взлетной массой 3,5 тонны оснащен турбореактивным двигателем и способен находиться в воздухе до 20 часов, выполняя разведывательные и ударные задачи. Аппарат оснащен двумя точками подвески для различных боеприпасов.

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