Иваново, , 09:54 — REGNUM На должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ивановской области назначен Александр Шорыгин, распоряжение о назначении 20 апреля подписал губернатор Станислав Воскресенский, сообщили в пресс-службе правительства региона. Кандидатура Александра Шорыгина согласована уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей и поддержана предпринимательским сообществом Ивановской области. Шорыгин назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей на пятилетний срок.

«Нам очень важен диалог с предпринимателями, чтобы мы слышали их проблемы, и права предпринимателей защищались. Такого диалога, откровенно говоря, не хватает. Я сам много общаюсь с бизнесом, и экономический блок, но все равно, чем больше будет каналов такого диалога с предпринимательским сообществом, тем, я считаю, для дела будет полезнее. Поэтому, я вас прошу, включайтесь в работу. Надеюсь, что вам удастся такой диалог между властью и предпринимательским сообществом достроить, и это будет на благо развития нашего региона», — отметил на встрече с правозащитником Станислав Воскресенский.

Александр Шорыгин рассказал, что уже начал изучать поступающие от предпринимателей обращения, основная часть жалоб касается взаимодействия с кредитными организациями и субъектами естественных монополий в части получения техусловий на присоединение к сетям.

Александр Шорыгин родился 2 октября 1984 года в городе Шуя Ивановской области. В 2006 году окончил Международный юридический институт при Министерстве юстиции РФ по специальности «Юриспруденция», в 2020 году получил второй диплом о высшем образовании, окончив Ивановский филиал РАНХиГС при президенте Российской Федерации и получив степень магистра по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». С 2005 года по апрель 2021 года работал руководителем ряда предприятий малого бизнеса. Александр Шорыгин в 2016 году основал благотворительный фонд содействия решению проблем и помощи аутичным детям «Повышенная потребность», до 2019 года Александр Шорыгин также возглавлял эту организацию.