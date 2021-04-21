Челябинск, , 09:54 — REGNUM В Челябинской области за 20 апреля выявили ещё 112 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 59 135 носителей. Выздоровели 53 455.

Число больных COVID-19 снова снизилось и достигло 3100. За сутки подтвердили кончину ещё десятерых пациентов с коронавирусом, в том числе девятерых от COVID-19.