Мокшанский район, , 10:08 — REGNUM В Пензенской области по факту смерти трех человек в результате пожара возбудили уголовное по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области, возгорание произошло в ночь с 16 на 17 апреля в жилом доме по улице Молодежная села Скачки Мокшанского района. После ликвидации пожара были обнаружены тела хозяйки дома —женщины 50 лет и двух мужчин в возрасте 50 и 63 лет. Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, около полуночи 17 апреля по улице Ленинской в селе Серман Никольского района произошел пожар в двухквартирном доме. На пепелище были обнаружены тела женщин 1942 и 1976 годов рождения, а также мужчины 1958 года рождения.

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