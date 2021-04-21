Афины , , 10:01 — REGNUM Экономика Греции вырастет в 2021 году на 3,5−4,0% согласно базовому сценарию развития событий. Об этом говорится в докладе Фонда экономических и промышленных исследований (IOBE), обнародованном 20 апреля.

В своем ежеквартальном отчете IOBE указывает, что если пандемия ослабнет более медленными темпами, повредив туристическому сезону, и если произойдет задержка с использованием средств восстановления ЕС, темпы экономического роста будут медленнее (1,5−2,0%), а безработица составит около 15,5−16,0%.

Представляя доклад, глава IOBE профессор Никос Веттас сказал, что восстановление от пандемии сильно отличается в разных странах: некоторые регионы уже приблизились к возвращению к нормальной жизни, в то время как другие продолжают переживать большие трудности. Учитывая масштабы и беспрецедентные характеристики кризиса, в целом ответ на него не может быть оценен как негативный, считает Веттас.

Говоря о греческой экономике, Веттас сказал, что оценка перспектив роста показала вероятность сильного восстановления во втором полугодии 2021 года с реалистичными темпами роста 3,5−4,0%, но не исключается более негативное развитие событий. Ожидается, что тенденции дефляции будут обращены вспять, и в торговом балансе прогнозируется положительная реакция.