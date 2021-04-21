Москва, 21 апреля 2021, 10:00 — REGNUM Для новой российской орбитальной станции научно-энергетический модуль (НЭМ), создававшийся для Международной космической станции, переработают. Об этом 21 апреля рассказал журналистам генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.
«Начать планируем с того задела, который на руках. НЭМ будет переработан», — заявил глава Роскосмоса.
Как передавало ИА REGNUM, ранее 20 апреля сообщил глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году.