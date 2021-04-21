Джакарта, , 09:53 — REGNUM Число граждан Индонезии, которые подвергаются воздействию коронавируса за границей, растёт, сообщает Kompas.

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В МИД Индонезии заявили о 25 новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за рубежом.

Новые случаи заражения коронавирусом у граждан Индонезии были выявлены в Бахрейне, Ираке, Кувейте, Сингапуре, Иордании и Ватикане.

По последним данным, 4307 индонезийских граждан заразились коронавирусом за рубежом, 184 пациента умерли, а 746 человек находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные лица посольства Южной Кореи в Индонезии объявили, что посол сдал тест на COVID-19 и получил 20 апреля положительный результат.

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