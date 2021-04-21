Рига, , 09:58 — REGNUM Жёсткие секторальные экономические санкции могут быть введены против РФ по линии Евросоюза, если на Украине начнутся военные действия. Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил 21 апреля в интервью Латвийскому радио.

Ринкевичс сослался на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «красной линии», то есть украинской границе. Переход этой границы или начало боёв будет означать агрессию против Украины, отметил он.

«Тогда уже абсолютно ясно, что по линии Евросоюза будет решаться вопрос о жёстких секторальных экономических санкциях», — заявил латвийский министр и добавил, что действующие ограничения покажутся в таком случае «лёгкой прогулкой».

Глава латвийской дипломатии выразил надежду, что таких мер удастся избежать.

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