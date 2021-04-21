Майкоп, , 09:50 — REGNUM В Адыгее планируется направить в 2021 году 146 млн рублей на благоустройство населенных пунктов. На эти средства должны быть приведены в порядок дворовая территория 31 многоквартирного дома и 13 общественных территорий, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Instagram.

По его словам, все работы должны проходить с учетом мнения жителей домов и при их непосредственном участии, так как «двор — это собственность жильцов и здесь не должно быть равнодушных». В план работ по благоустрйоству дворов многоквартирных домов входят ремонт дорог и тротуаров, создание детских, спортивных и хозяйственных площадок и зон отдыха, обустройство парковок.

Напомним, в ходе рейтингового голосования, которое будет проводиться по всей стране с 26 апреля по 30 мая, могут участвовать все граждане РФ старше 14 лет, проживающие в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек. В Адыгее под эти условия попадают три населенных пункта — город Майкоп и поселки Энем и Яблоновское.