Киев, , 09:54 — REGNUM Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко рассказал, что привёз из Минска информацию для президента Украины Владимира Зеленского, а также для ряда других депутатов Верховной рады. С парламентарием поговорили 20 апреля журналисты телеграмм-канала PavlovskyNews.

Шевченко прокомментировал обвинения, которые посыпались в его адрес после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Я занимаюсь реальной политикой, а не «зашкварами» в ресторанах, с проститутками и прочим мракобесием. Многим это не нравится. Откройте статью 17 закона про статус народного депутата. Там чётко написано, что нардеп имеет право встречаться с лидерами государств», — сказал депутат.

Он отметил, что целью визита стало налаживание отношений между странами, в частности, речь шла о помощи больным. По словам Шевченко, ему и посольству Белоруссии удалось общими усилиями организовать пересадку органов 628 гражданам Украины.

Депутат рассказал, что Лукашенко передал определённую информацию президенту Украины и некоторым политикам:

«Он не только Зеленскому [передал], он некоторым топовым политикам передал некоторые слова… и в парламенте в том числе. Я подойду, скажу этим людям то, что он передал», — сказал Шевченко.

Парламентарий заявил, что он помогает реализовывать предвыборную программу Зеленского по установлению мира на Украине.

«А некоторые депутаты… начинают войны объявлять, ещё что-то. Извините, так кто там должен из фракции уйти?» — прокомментировал он.

Шевченко отметил, что в будущем у него запланирован ряд встреч с руководством Белоруссии. В этих встречах могут принять участие другие депутаты Верховной рады.

Напомним, на Украине Евгения Шевченко обвинили в несогласованном визите в Минск, а в руководстве фракции «Слуга народа» заявили, что ему придётся объяснить свои действия. Сам депутат уверен, что не нарушил никаких законов Украины, встретившись с Лукашенко.

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