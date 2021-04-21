Киев, 21 апреля 2021, 09:54 — REGNUM Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко рассказал, что привёз из Минска информацию для президента Украины Владимира Зеленского, а также для ряда других депутатов Верховной рады. С парламентарием поговорили 20 апреля журналисты телеграмм-канала PavlovskyNews.
Шевченко прокомментировал обвинения, которые посыпались в его адрес после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Он отметил, что целью визита стало налаживание отношений между странами, в частности, речь шла о помощи больным. По словам Шевченко, ему и посольству Белоруссии удалось общими усилиями организовать пересадку органов 628 гражданам Украины.
Депутат рассказал, что Лукашенко передал определённую информацию президенту Украины и некоторым политикам:
Парламентарий заявил, что он помогает реализовывать предвыборную программу Зеленского по установлению мира на Украине.
Шевченко отметил, что в будущем у него запланирован ряд встреч с руководством Белоруссии. В этих встречах могут принять участие другие депутаты Верховной рады.
Напомним, на Украине Евгения Шевченко обвинили в несогласованном визите в Минск, а в руководстве фракции «Слуга народа» заявили, что ему придётся объяснить свои действия. Сам депутат уверен, что не нарушил никаких законов Украины, встретившись с Лукашенко.
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