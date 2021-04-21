Оренбург, , 09:49 — REGNUM В Оренбургской области в правительстве произошли кадровые изменения. Наталья Левинсон покинула пост и.о. вице-губернатора — заместителя председателя правительства региона по экономической и инвестиционной политике, сообщает пресс-служба губернатора.

Глава Оренбуржья Денис Паслер подписал указ об отставке Натальи Левинсон. Чиновница уволена с формулировкой «по собственному желанию» с 21 апреля.

Стоит отметить, что Левинсон являлась членом команды экс-губернатора Юрия Берга. Она приехала в Оренбург из Орска в 2010 году и с этого времени по 2019 год занимала должность вице-губернатора — зампреда правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике. После губернаторских выборов, с 15 ноября 2019 года, была назначена на пост и.о. вице-губернатора.