Уфа, , 09:51 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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Сообщается, что всего в республике выявлено 34 495 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 31 491 человек, в том числе 231 победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за прошедшие сутки в регионе была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19.

В Башкирию поставили два компонента вакцины от этой инфекции 128 183 желающих, в том числе за минувшие 24 часа завершили вакцинацию почти четыре тысячи человек.