Волгоград, , 09:49 — REGNUM Штраф за оплату товаров чужой банковской картой назначил суд жителю Урюпинска Волгоградской области. Мужчина купил в интернет-магазине пирожные и игровые наборы за счёт жительницы Чебоксар, сообщили 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Волгоградец в сентябре 2020 года в Сети за 500 рублей приобрёл у незнакомца реквизиты чужой банковской карты. Затем ввёл эти реквизиты при оплате заказа на сумму 8,7 тысяч рублей в одном из интернет-магазинов. Злоумышленник купил три пирожных, несколько сладких наборов, в том числе под названием «Любимому мужу», кедровые орехи, куртку и зарядное устройство. В это время владелица карты, жительница Чебоксар, получила уведомление об оплате товаров.

«Учитывая, что «любимого мужа» у потерпевшей нет, и указанные покупки были совершены не ею, она обратилась в интернет-магазин с просьбой аннулировать продажу товаров, а также в правоохранительные органы по факту совершения в отношении неё противоправных действий», — пояснили в суде.

Урюпинский городской суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему 100 тысяч рублей штрафа. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.