Волгоград, 21 апреля 2021, 09:49 — REGNUM Штраф за оплату товаров чужой банковской картой назначил суд жителю Урюпинска Волгоградской области. Мужчина купил в интернет-магазине пирожные и игровые наборы за счёт жительницы Чебоксар, сообщили 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.
Волгоградец в сентябре 2020 года в Сети за 500 рублей приобрёл у незнакомца реквизиты чужой банковской карты. Затем ввёл эти реквизиты при оплате заказа на сумму 8,7 тысяч рублей в одном из интернет-магазинов. Злоумышленник купил три пирожных, несколько сладких наборов, в том числе под названием «Любимому мужу», кедровые орехи, куртку и зарядное устройство. В это время владелица карты, жительница Чебоксар, получила уведомление об оплате товаров.
Урюпинский городской суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему 100 тысяч рублей штрафа. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.