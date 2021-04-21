Советская Гавань, Хабаровский край, 21 апреля 2021, 09:50 — REGNUM В Советской Гавани Хабаровского края в 2021 году приступят к строительству новой больницы — лечебный корпус будет рассчитан на 200 коек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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Строительство нового медучреждения обойдётся в 3 млрд рублей.
Отметим, в Советской Гавани центральная районная больница раскидана в 28 зданиях, которые расположены не только в городе, но и в соседних посёлках. Некоторые были построены около 70 лет назад.
«Новый проект позволит не только объединить медицинские услуги в одном месте, но и повысить качество медицинской помощи. Из врачей будет сформирована группа, которая будет работать с проектировщиками для того, чтобы сделать корпус максимально удобным и функциональным», — пояснили в минздраве.
Нынешнее административное здание ЦРБ снесут и на его месте построят новую больницу.
В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения Советская Гавань получит 12 единиц медоборудования на общую стоимость около 20 млн рублей. Это и аппарат УЗИ, и рентген-аппарат, и эндоскопические стойки.
Как сообщало ИА REGNUM, делегация Калмыкии вынесла на обсуждение в Москве строительство многофункционального медицинского центра. Новое учреждение в Элисте будет построено с нуля.