Советская Гавань, Хабаровский край, , 09:50 — REGNUM В Советской Гавани Хабаровского края в 2021 году приступят к строительству новой больницы — лечебный корпус будет рассчитан на 200 коек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Строительство нового медучреждения обойдётся в 3 млрд рублей.

Отметим, в Советской Гавани центральная районная больница раскидана в 28 зданиях, которые расположены не только в городе, но и в соседних посёлках. Некоторые были построены около 70 лет назад.

«Новый проект позволит не только объединить медицинские услуги в одном месте, но и повысить качество медицинской помощи. Из врачей будет сформирована группа, которая будет работать с проектировщиками для того, чтобы сделать корпус максимально удобным и функциональным», — пояснили в минздраве.

Нынешнее административное здание ЦРБ снесут и на его месте построят новую больницу.

В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения Советская Гавань получит 12 единиц медоборудования на общую стоимость около 20 млн рублей. Это и аппарат УЗИ, и рентген-аппарат, и эндоскопические стойки.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Калмыкии вынесла на обсуждение в Москве строительство многофункционального медицинского центра. Новое учреждение в Элисте будет построено с нуля.