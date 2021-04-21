Иркутск, , 09:46 — REGNUM Специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обнародовали уточняющий прогноз вскрытия рек, которые по многолетним наблюдениям являются паводкоопасными. Подробности сообщает территориальное управление ГУ МЧС РФ.

Первой, ориентировочно с 26 апреля, начинает освобождаться ото льда река Лена в районе населённых пунктов Качуг и Жигалово. Примерно через два дня после этого ледоход на Лене пройдёт по участку от города Усть-Кута до Марково. В районе города Киренска Лена начнёт вскрываться 3 мая.

В начале мая ото льда начнёт освобождаться река Киренга в районе населённых пунктов Казачинское и Шорохово.

Река Нижняя Тунгуска освободится ото льда примерно 5 мая в районе села Подволошино Катангского района, 7 мая — в районе села Преображенка, а к 10 мая ледоход достигнет села Ербогачён.

Согласно этим срокам в населённые пункты, подверженные весеннему паводку, направятся группы спасателей, которые будут дежурить в сёлах и городах в полной готовности принять экстренные меры для ликвидации ледовых заторов и оказать помощь населению при возможном наводнении. По состоянию на 7 часов утра 21 апреля, на территории Иркутской области паводковая обстановка стабильная, уровни воды на реках ниже критических отметок.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне повышенного риска находятся 97 населенных пунктов Иркутской области с населением порядка 18,5 тысяч человек.

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