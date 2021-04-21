Афины , , 10:02 — REGNUM Ежегодные учения обеспечивают ценную подготовку в мире, где каждый год возникают новые угрозы. Об этом заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в своей речи 20 апреля на базе Андравида, сообщает AMNA.

«Греция всегда будет продвигать позитивную повестку дня, основанную на общих ценностях, уважении международного права и морского права, правилах добрососедства и взаимного уважения, которые должны лежать в основе отношений современных стран», — сказал Мицотакис.

В то же время, однако, нельзя быть наивными, отметил Мицотакис. Возникают новые угрозы,«мир чрезвычайно сложен, и наше соседство, к сожалению, становится все более нестабильным. Греция продолжит расширять свой оборонный потенциал и модернизировать свои вооруженные силы. Мы будем продолжать выполнять цель НАТО на расходы, равные 2% ВВП», — подчеркнул он.