Токио, 21 апреля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Honda выпустил спецверсии своего полностью электрического хэтчбека e и кей-кара N-One. Снимки с моделями разместила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Honda Электрический хэтчбека e и кей-кара N-One

Оба авто выпущены под модификацией e-Drag. Модели предназначены для дрэг-рейсинга.

Электрический хэтчбек e имеет корпус из углеволокна, алюминиевые передние кресла Kirkey с боковой поддержкой и акриловые окна вместо обычных стекол. Задний ряд сидений автопроизводитель убрал.

Для электрического хэтчбека полагаются полностью гладкие шины с легкими 17-дюймовыми колесными дисками от NSX. Также у модели есть подвеска на базе Civic.

Спецверсия N-One предназначена для гонок на холмах. Это авто отличается лёгкостью и манёвренностью. Корпус машины, как и у первой модели, выполнен из углеродного волокна. При этом он был модернизирован с целью улучшения аэродинамических свойств. Для прохождения крутых поворотов, автомобиль оснащён регулируемыми амортизаторами и липкими шинами Yokohama Advan Fleva.

Эти два уникальных концепта выпущены в единственном экземпляре и не предназначены для серийного производства.

Ранее компания Honda запатентовала в Соединённых Штатах новый товарный знак Trailsport. Вероятно, что под этой маркой будут производиться новый Ridgeline, CR-V, а также внедорожники Passport и Pilot.

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