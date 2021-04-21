Вашингтон, 21 апреля 2021, 09:45 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжит тесное взаимодействие с российской стороной в вопросе обеспечения безопасной работы Международной космической станции (МКС). Об этом заявила представитель космического агентства Стефани Ширхольц.
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Что касается планов России отказаться от МСК после 2025 года, представитель NASA посоветовала обратиться за «конкретными деталями» в Роскосмос.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Юрий Борисов заявил, что правительство РФ предлагает предупредить партнёров по Международной космической станции, которая эксплуатируются с 1998 года, о выходе России из проекта после 2024 года. Добавим, что планы по созданию новой российской орбитальной станции были представлены на закрытой части совещания по космической отрасли с участием президента России Владимира Путина 12 апреля.
В Роскосмосе напомнили, что согласованный с партнёрами срок работы на МКС истекает в 2024 году. Решение о дальнейшей эксплуатации станции будет приниматься на основании данных о её техническом состоянии.