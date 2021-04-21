Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжит тесное взаимодействие с российской стороной в вопросе обеспечения безопасной работы Международной космической станции (МКС). Об этом заявила представитель космического агентства Стефани Ширхольц.

Читайте также: Россия может выйти из проекта МКС после 2024 года

«NASA и Роскосмос работали и продолжат тесно работать как партнёры над тем, чтобы безопасным образом проводить операции на МКС», — цитирует ТАСС Ширъольц.

Что касается планов России отказаться от МСК после 2025 года, представитель NASA посоветовала обратиться за «конкретными деталями» в Роскосмос.

«Россияне подтвердили свое участие в программе МКС по меньшей мере до 2024 года, то же самое сделали NASA, японское, европейское и канадское космические ведомства», — добавила Ширхольц.

Ранее по теме: Для запусков к новой станции могут задействовать космодром «Плесецк»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Юрий Борисов заявил, что правительство РФ предлагает предупредить партнёров по Международной космической станции, которая эксплуатируются с 1998 года, о выходе России из проекта после 2024 года. Добавим, что планы по созданию новой российской орбитальной станции были представлены на закрытой части совещания по космической отрасли с участием президента России Владимира Путина 12 апреля.

В Роскосмосе напомнили, что согласованный с партнёрами срок работы на МКС истекает в 2024 году. Решение о дальнейшей эксплуатации станции будет приниматься на основании данных о её техническом состоянии.