Колумбус, США, , 09:50 — REGNUM Полицейский, который застрелил 16-летнюю афроамериканку в американском Колумбусе (штат Огайо), пытался защитить другую девушку, на которую афроамериканка замахнулась холодным оружием. Об этом 21 апреля заявил на брифинге мэр города Эндрю Гинтер.

Также на кадрах с нагрудной камеры полицейского, которые были представлены на брифинге, запечатлено, что 16-летняя афроамериканка замахивается холодным оружием на другую девушку, после чего полицейский стреляет в нее.

«На основе этих видеокадров мы знаем, что офицер действовал, чтобы защитить другую молодую девушку», — заявил Гинтер.

При этом временный глава полиции города Майкл Вудс отметил, что застреливший девушку сотрудник полиции города «отозван с улиц».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудник американской полиции застрелил 16-летнюю девушку в Колумбусе.