Петрозаводск, , 09:46 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 62 новых носителя коронавируса, что на семь случаев меньше, чем сутками ранее. Об этом 21 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

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«Из этого числа заболевших — 56 человек, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии», — указали в оперштабе.

Всего с начала пандемии в республике выявлено 45 348 инфицированных, из них 43 313 человек выздоровели, в том числе 72 жителя были выписаны по выздоровлению за последние сутки. От COVID-19 умерли 445 жителей Карелии, в том числе три новых летальных исхода зарегистрированы за последние сутки.

С апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 5746 пациентов, из них 133 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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