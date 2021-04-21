Пенза, , 09:53 — REGNUM В Пензе проводится проверка после травмирования 7-летнего мальчика при падении с высоты, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Днем 17 апреля ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома в Пензе. Мальчика госпитализировали в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы его жизни нет. Отмечается, что в момент падения ребенка с высоты его мать находилась в квартире.

По результатам проверки следственные органы примут соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, 15 апреля на улице Мира в Чебоксарах из окна на пятом этаже выпал мальчик в возрасте примерно 3−5 лет. Оказалось, что родителей в это время дома не было. Ребенок жив и госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу.

Читайте также: В Чебоксарах малолетний ребёнок выжил после падения из окна