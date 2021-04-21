Москва, , 09:49 — REGNUM Блогер и рэпер Эльдар Джарахов выпустил новую песню под названием «DRILL» совместно с проектом «Смешарики». Композиция доступна на стриминговых платформах с 21 апреля.

В песне появляются узнаваемые голоса персонажей мультсериала «Смешарики»: Копатыча, Бараша и Кроша, которые исполняют по несколько строк сингла. «Укуси меня пчела. Выпил мёд, теперь chill out», — поёт голос Копатыча.

Ранее Джарахов в шутку в своём TikTok-профиле сообщил, что сделает совместную рэп-композицию со «Смешариками». Подписчики блогера с интересом восприняли эту идею, что и подтолкнуло его записать трек «DRILL».

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