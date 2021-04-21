Кишинёв, , 09:45 — REGNUM В Молдавии в течение суток 20 апреля выявили 453 случая заражения коронавирусом в ходе 5077 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 246 691 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 233 281 человек, в том числе 953 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 2728 пациентов с COVID-19, из которых 262 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 5616 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 25 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 341 случай заражения коронавирусом в результате проведения 2712 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1093 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии с 1 апреля по 30 мая в рамках борьбы с пандемией объявлено чрезвычайное положение. В Кишинёве и Бельцах введен комендантский час, ограничено проведение массовых акций и собраний, предприятиям предписано переводить до 70% сотрудников на удаленный режим работы.

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