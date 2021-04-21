Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Причину возвращения на родину посла США в России Джона Салливана не стал признавать руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Это следует из его высказываний 21 апреля на регулярном брифинге.

Прайсу несколько раз задавали вопрос о том, покинул ли Салливан Россию по рекомендации Москвы, но он уходил от прямого ответа. Так, он отметил, что позволяет российскому правительству выступать с любыми советами в отношении посла.

«Он возвращается домой, чтобы провести консультации с администрацией, сделать перерыв, чтобы повидаться с семьёй», — сказал о Салливане Прайс.

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Представитель Госдепа подчеркнул, что российский МИД не высылал Салливана. По его словам, посол возвращается на родину «в подходящее время», но в ближайшие недели, вероятно, снова отправится в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, Салливан вернулся в Вашингтон на фоне обострения двусторонних отношений России и США. Ранее на встрече помощник президента РФ Юрий Ушаков порекомендовал ему получить консультации в Вашингтоне. Об этом сообщил 16 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров.

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