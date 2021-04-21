Лондон, , 09:43 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал выход английских футбольных клубов из Суперлиги. Об этом он написал в своем Twitter.

«Это важное решение в интересах футбольных болельщиков, клубов, всего футбольного сообщества страны», — написал Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Однако уже на следующий дент о выходе из Суперлиги объявили все шесть английских клубов — после того, как получили шквал критики от ФИФА, УЕФА, руководства национальных федераций, а также болельщиков, которые устроили акции протеста.

Читайте также: Создатели футбольной Суперлиги намерены изменить свой проект