Артём Дубровский,
4 мая 2021, 20:06 — REGNUM
С тех пор утекло много воды, а Dungeons & Dragons из крайне нишевого развлечения небольших групп фанатов фэнтези превратилась в настоящий культурный феномен. В 2021 году в «Подземелья и драконы» с одинаковым удовольствием играют и преданные ценители этого необычного хобби, и «рядовые» искатели приключений, и всевозможные знаменитости: от самых высокооплачиваемых голливудских актёров до только набирающих популярность интернет-блогеров.
Несколько дней назад мне в руки попала книга «Dungeons & Dragons. Art & Arcana. Визуальная история игры» (выпущенная на русском языке усилиями издательства Hobby World) — красочная, подробная и пугающе увесистая энциклопедия по истории D&D: со всеми её взлётами, падениями и непростой дорогой от «развлечения для ботаников» до «самой значимой ролевой игры в истории». Её прочтение сродни многочасовому путешествию по далёким экзотическим землям — оно переполнено интересными событиями, запоминающимися личностями и удивительными артефактами прошлых лет. И, независимо от того, играете ли вы в «Подземелья и драконы» прямо сейчас (или только начинаете знакомство с книгами правил), это путешествие стоит совершить. Как минимум для осознания того, насколько тернистый путь преодолело любимое развлечение миллионов и насколько сильно оно повлияло на самые разные культурные современности.
«Визуальная история игры» получила такое названием неспроста. Это не мемуары, не биографический труд и не сухой путеводитель по основным вехам развития D&D. Это объёмная и очень наглядная презентация, рассказывающая читателям о создании «Подземелий и драконов» в сопровождении иллюстраций от самых выдающихся художников игры. На каждой странице нас ждут краткие исторические справки о работе Гэри Гайгэкса («отца» D&D) и его товарищей, подкреплённые разнообразными материалами, сохранившимися с описываемых времён. Причём речь не только о скетчах и первых официальных художественных изображениях, сделанных для игры. Но и о многочисленных фотографиях творцов-разработчиков Dungeons & Dragons; отсканированных письмах; написанных от руки правилах и чёрно-белых рекламных буклетах, в паре с которыми экспериментальная по тем временам игра выходила на рынок.
Что примечательно, D&D стала первооткрывателем не только для настольных ролевых игр (НРИ), но и для самого разного творчества по мотивам фэнтези. В годы создания «Подземелий и драконов» диковинные чудовища и поражающие воображение магические создания существовали только на страницах книг отдельно взятых писателей (в частности, Джона Толкина) и были описаны так абстрактно, что читатель далеко не всегда мог ясно представить себе, как именно выглядит тот персонаж, о котором идет речь. Поэтому команде Гайгэкса пришлось взять на себя ответственность за создание первых официальных изображений для многих фэнтези-существ, образы которых современные любители жанра воспринимают как должное.
Особенно интересно следить за эволюцией изображений в D&D с осознанием того (этому в книге уделяется отдельный фрагмент), что первые иллюстраторы игры были не профессиональными художниками, а членами семьи и знакомыми Гайгэкса — и именно они так сильно повлияли на культовые фэнтези-образы, вдохновляясь образами извне. Бравые герои-искатели приключений появлялись из супергероев комиксов Marvel, причудливые магические создания — из дешёвых пластиковых фигурок, а запоминающиеся обложки книг правил — из обложек других игр. Именно через призму «было — стало» в «Визуальной истории игры» ведётся повествование, а отдельные метаморфозы известных существ, локаций и героев приятно шокируют — особенно если вы близко знакомы хотя бы с одной из редакций D&D.
В ходе прочтения книги (а это почти 500 полноцветных страниц) вы узнаете о предтечах появления D&D, о всех вышедших за прошедшие годы редакциях, об актуальной (пятой) редакции и вполне оптимистичных прогнозах на дальнейшее развитие игры. В одних фрагментах эта информация будет проиллюстрирована самыми любимыми работами художников, творивших в тот период; в других — историями о наиболее известных и культовых героях игры; а в третьих — картами знаковых подземелий, в стенах которых погибали тысячи искателей приключений. Естественно, не по-настоящему, а в рамках игровых сессий.
Вы увидите, как Бехолдер (культовый монстр, со временем ставший своеобразным маскотом D&D) превратился из довольно безобидного шара с глазами в поистине ужасающего и опасного противника, как с годами менялся образ многоликого лича Ацерерака и как выглядела самая первая карта «Гробницы ужасов» — пожалуй, самого известного и самого опасного подземелья из тех, с которыми сталкивались герои Dungeons & Dragons.
«Визуальную историю» стоит рассматривать не только как путеводитель по вехам эволюции знаменитой игры и не только как красивый артбук. Это — настоящий музей, на красочных страницах которого величественно замерли экспонаты самых разных видов, форм и размеров. Возможно, книгу задумывали такой с самого начала. Не просто симпатичным пополнением коллекции, а ценным артефактом — сродни тем, которые рано или поздно находят искатели приключений на просторах D&D.
«Визуальная история» расскажет вам о становлении и развитии самой популярной ролевой игры всех времен. Подарит сотни красочных иллюстраций от художников, значительно повлиявших на весь жанр фэнтези. И совершенно точно станет мощным источником вдохновения, который заставит взяться за карандаш и начать писать собственные увлекательные приключения и рисовать карты запутанных подземелий. Эта книга не научит вас играть в D&D; не объяснит, как правильно кидать разноцветные кубики с десятками граней; и не станет мастер-классом по отыгрышу интересных персонажей. Но она задаст необходимый импульс для того, чтобы разобраться в этом непростом, но крайне захватывающем хобби самостоятельно.