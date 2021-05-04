4 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Артём Дубровский, , 20:06 — REGNUM



«Dungeons & Dragons. Art & Arcana. Визуальная история игры» Иван Шилов ©ИА REGNUM

Оззи Осборн, который откусил голову живому голубю на деловом совещании». Джо Манганьелло, актёр и заядлый игрок в Dungeons & Dragons. «Я вырос в 1980-е, и нет, не верьте «Очень странным делам» — в те дни Dungeons & Dragons не считалась чем-то крутым. Скорее наоборот — вы могли подвергнуться всевозможным насмешкам, а то и подзатыльникам, просто заговорив о ней, и это считалось нормой. Мало кто мог потягаться с Dungeons & Dragons в несправедливом общественном порицании. Разве что, который откусил голову живому голубю на деловом совещании».

С тех пор утекло много воды, а Dungeons & Dragons из крайне нишевого развлечения небольших групп фанатов фэнтези превратилась в настоящий культурный феномен. В 2021 году в «Подземелья и драконы» с одинаковым удовольствием играют и преданные ценители этого необычного хобби, и «рядовые» искатели приключений, и всевозможные знаменитости: от самых высокооплачиваемых голливудских актёров до только набирающих популярность интернет-блогеров.

Несколько дней назад мне в руки попала книга «Dungeons & Dragons. Art & Arcana. Визуальная история игры» (выпущенная на русском языке усилиями издательства Hobby World) — красочная, подробная и пугающе увесистая энциклопедия по истории D&D: со всеми её взлётами, падениями и непростой дорогой от «развлечения для ботаников» до «самой значимой ролевой игры в истории». Её прочтение сродни многочасовому путешествию по далёким экзотическим землям — оно переполнено интересными событиями, запоминающимися личностями и удивительными артефактами прошлых лет. И, независимо от того, играете ли вы в «Подземелья и драконы» прямо сейчас (или только начинаете знакомство с книгами правил), это путешествие стоит совершить. Как минимум для осознания того, насколько тернистый путь преодолело любимое развлечение миллионов и насколько сильно оно повлияло на самые разные культурные современности.

Гэри Гайгэкс на Gen Con'е (сс) Alan De Smet

«Визуальная история игры» получила такое названием неспроста. Это не мемуары, не биографический труд и не сухой путеводитель по основным вехам развития D&D. Это объёмная и очень наглядная презентация, рассказывающая читателям о создании «Подземелий и драконов» в сопровождении иллюстраций от самых выдающихся художников игры. На каждой странице нас ждут краткие исторические справки о работе Гэри Гайгэкса («отца» D&D) и его товарищей, подкреплённые разнообразными материалами, сохранившимися с описываемых времён. Причём речь не только о скетчах и первых официальных художественных изображениях, сделанных для игры. Но и о многочисленных фотографиях творцов-разработчиков Dungeons & Dragons; отсканированных письмах; написанных от руки правилах и чёрно-белых рекламных буклетах, в паре с которыми экспериментальная по тем временам игра выходила на рынок.

Что примечательно, D&D стала первооткрывателем не только для настольных ролевых игр (НРИ), но и для самого разного творчества по мотивам фэнтези. В годы создания «Подземелий и драконов» диковинные чудовища и поражающие воображение магические создания существовали только на страницах книг отдельно взятых писателей (в частности, Джона Толкина) и были описаны так абстрактно, что читатель далеко не всегда мог ясно представить себе, как именно выглядит тот персонаж, о котором идет речь. Поэтому команде Гайгэкса пришлось взять на себя ответственность за создание первых официальных изображений для многих фэнтези-существ, образы которых современные любители жанра воспринимают как должное.

Особенно интересно следить за эволюцией изображений в D&D с осознанием того (этому в книге уделяется отдельный фрагмент), что первые иллюстраторы игры были не профессиональными художниками, а членами семьи и знакомыми Гайгэкса — и именно они так сильно повлияли на культовые фэнтези-образы, вдохновляясь образами извне. Бравые герои-искатели приключений появлялись из супергероев комиксов Marvel, причудливые магические создания — из дешёвых пластиковых фигурок, а запоминающиеся обложки книг правил — из обложек других игр. Именно через призму «было — стало» в «Визуальной истории игры» ведётся повествование, а отдельные метаморфозы известных существ, локаций и героев приятно шокируют — особенно если вы близко знакомы хотя бы с одной из редакций D&D.

В ходе прочтения книги (а это почти 500 полноцветных страниц) вы узнаете о предтечах появления D&D, о всех вышедших за прошедшие годы редакциях, об актуальной (пятой) редакции и вполне оптимистичных прогнозах на дальнейшее развитие игры. В одних фрагментах эта информация будет проиллюстрирована самыми любимыми работами художников, творивших в тот период; в других — историями о наиболее известных и культовых героях игры; а в третьих — картами знаковых подземелий, в стенах которых погибали тысячи искателей приключений. Естественно, не по-настоящему, а в рамках игровых сессий.

Вы увидите, как Бехолдер (культовый монстр, со временем ставший своеобразным маскотом D&D) превратился из довольно безобидного шара с глазами в поистине ужасающего и опасного противника, как с годами менялся образ многоликого лича Ацерерака и как выглядела самая первая карта «Гробницы ужасов» — пожалуй, самого известного и самого опасного подземелья из тех, с которыми сталкивались герои Dungeons & Dragons.

«Визуальную историю» стоит рассматривать не только как путеводитель по вехам эволюции знаменитой игры и не только как красивый артбук. Это — настоящий музей, на красочных страницах которого величественно замерли экспонаты самых разных видов, форм и размеров. Возможно, книгу задумывали такой с самого начала. Не просто симпатичным пополнением коллекции, а ценным артефактом — сродни тем, которые рано или поздно находят искатели приключений на просторах D&D.

«Визуальная история» расскажет вам о становлении и развитии самой популярной ролевой игры всех времен. Подарит сотни красочных иллюстраций от художников, значительно повлиявших на весь жанр фэнтези. И совершенно точно станет мощным источником вдохновения, который заставит взяться за карандаш и начать писать собственные увлекательные приключения и рисовать карты запутанных подземелий. Эта книга не научит вас играть в D&D; не объяснит, как правильно кидать разноцветные кубики с десятками граней; и не станет мастер-классом по отыгрышу интересных персонажей. Но она задаст необходимый импульс для того, чтобы разобраться в этом непростом, но крайне захватывающем хобби самостоятельно.