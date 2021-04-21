Горно-Алтайск, , 09:40 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом, что почти вдвое превышает показатели от 20 апреля. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского и Онгудайского районов. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев за весь период пандемии достигло 16 780. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 16 480 человек (+10 за сутки).

«Всего проведено 199 272 лабораторных исследования на коронавирусную инфекцию, за отчетные сутки исследована 441 проба», — отметили в штабе.

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