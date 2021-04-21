Уфа, , 09:44 — REGNUM Пик паводка можно ожидать в ближайшие дни в Башкирии, если не будет в республике интенсивных атмосферных осадков и резкого сброса воды с Павловского водохранилища. Об этом 21 апреля сообщил председатель государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на брифинге в республиканском правительстве.

По его словам, поскольку резкого сброса воды с водохранилища и интенсивных атмосферных осадков не прогнозируется, то до конца недели будут пройдены максимальные уровни по реке Белая.

Гумеров также отметил, что в настоящий момент специалисты не прогнозируют опасных паводковых явлений в республике.

Согласно данным пресс-службы госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, в настоящий момент в регионе на контроле находятся 20 случаев подтопления: подтопленными остаются 538 придомовых территорий, 138 домов, 16 дорог и два моста на территории восьми муниципалитетов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии до 12:00 часов 23 апреля продлили время закрытия движения транспорта на км 25+709 автодороги Верхний-Авзян-Исмакаево — а/д Cтанция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза.