Краснодар, , 09:40 — REGNUM Штаб по подготовке и проведению курортного сезона создан в Краснодарском крае, поручение 20 апреля дал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации региона. Возглавит штаб вице-губернатор Александр Руппель, в его состав войдут представители экстренных, коммунальных, медицинских служб, правоохранительных органов.

«В этом году высокий сезон стартует с 1 мая. Только за 10 дней майских праздников ожидаем около 600 тысяч туристов, гостиницы забронированы на 80%, и спрос будет расти. Мы должны быть максимально к этому готовы», — отметил Кондратьев.

Штаб начнёт работу с 1 мая и будет действовать в течение всего летнего сезона. Глава региона поручил уделить особое внимание патрулированию трасс, чтобы не допустить заторов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2021 году на Кубани ожидают до 16 млн туристов, за прошедший период турпоток уже выше, чем в прошлом году, на 15%.