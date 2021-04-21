Отрадное, Ленинградская область, 21 апреля, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Судостроители завода «Пелла» в Ленинградской области завершили активную фазу работ по восстановлению остойчивости траулера «Скорпион», после его опрокидывания у причальной стенки, повлекшего гибель двоих человек. Об этом 21 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судостроительного завода.

Пресс-служба завода «Пелла». На заводе «Пелла» завершены работы по восстановлению остойчивости траулера

«Остойчивость судна восстановлена силами персонала верфи. Организованы все необходимые мероприятия для обеспечения экологической безопасности на акватории реки Нева в районе аварии», — заверили на заводе.

В настоящий момент осуществляется подготовка к мероприятиям по оценке возможного ущерба и восстановлению поврежденных элементов корпуса и оборудования. Также на заводе уточнили, что работы в рамках судостроительного договора будут возобновлены в ближайшие возможные сроки, чтобы завершить строительство траулера «Скорпион» и передать его заказчику в 2021 году.

«Реализуется комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим рабочим и семьям погибших, в частности, детям, потерявшим одного из родителей, будет обеспечена материальная поддержка до наступления их совершеннолетия», — заверили в пресс-службе «Пеллы».

Напомним, 30 марта у причала судостроительного завода «Пелла» в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области произошло ЧП на воде. Во время испытаний на кренение 61-ти метровый траулер «Скорпион» опрокинулся. В результате шесть человек спаслись самостоятельно, двое были госпитализированы с травмами и переломами, еще двое рабочих погибли. По данному факту органами СКР на транспорте возбуждено уголовное дело, а руководство завода пообещало установить причины произошедшего.