Иркутск, , 09:39 — REGNUM В Иркутской области ожидают обострения паводковой обстановки. Как сообщает 21 апреля территориальное ГУ МЧС РФ, в зоне повышенного риска находятся 97 населенных пунктов с населением порядка 18,5 тысяч человек.

В Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском, Заларинском, Зиминском, Качугском, Жигаловском районах проводятся необходимые превентивные мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и мониторинг обстановки. В группировку, которая будет обеспечивать безопасность жителей и ликвидировать возможные негативные последствия паводка, входят более 21 тысячи человек, 3,5 тысячи единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля вышедшая из берегов река Заларинка подтопила семь домов и 24 приусадебных участка.

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