Тюмень, , 09:38 — REGNUM Депутат Тюменской областной думы, миллиардер Дмитрий Горицкий за год стал миллионером. Это следует из его декларации о доходах, опубликованной на сайте регионального парламента.

Бывший руководитель «Запсибкомбанка» Дмитрий Горицкий («Единая Россия») задекларировал за 2020 год 849,9 млн рублей. Годом ранее его доход составлял 1,1 млрд рублей.

Парламентарий владеет автомобилями Porsche Cayenne Turbo S и Mercedes-Benz S. Кроме того, ему принадлежат несколько земельных участков общей площадью более 100 га, дом в 199 кв. м, квартира в 256 кв. м, два гаража и два машиноместа.

Отметим, что Дмитрий Горицкий вошёл в сотню самых богатых региональных депутатов России по версии Forbes, заняв 54 место.