Киев, , 09:37 — REGNUM Предложение президента Украины Владимир Зеленский к президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, чтобы максимально прояснить ситуацию, вызывает недоумение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член Российского общества политолога Владимир Зорин.

«Может быть Зеленский не понимает, что Россия не является стороной конфликта, а конфликт у него происходит на территории Украины? — отметил Зорин. — Если он действительно хочет мира, то ему нужно ехать в Донецк и Луганск и встречаться с лидерами народных республик, с которыми и вести соответствующие переговоры, конечно, в рамках идеологии минских соглашений».

Помимо того, подчеркнул эксперт, «если у Киева действительно появилось желание решить эту проблему мирным путем и в интересах населения Донбасса и Украины, то, с точки зрения конфликтологии, необходимо менять нынешнего представителя Киева в Трехсторонней контактной группы. Сейчас им является экс-президент Украины Леонид Кравчук, который не выглядит позитивной фигурой и делает все, чтобы торпедировать тот процесс, который ему поручен».

Украинским властям в рамках урегулирования конфликта также важно активнее использовать форматы народной дипломатии и гражданского общества, заключил Зорин.