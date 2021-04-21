Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM В Екатеринбурге начали искать водителя иномарки Subaru Legacy, который допустил столкновение с мотоциклистом 20 апреля 2021 года. Об этом сообщили в городском отделении ГИБДД.

Автомобиль поворачивал налево рядом с отелем «Хаятт» и не уступил движение байкеру. Произошло столкновение, водитель мотоцикла пролетел около 40 метров.

24-летнего байкера госпитализировали с переломом позвоночника. Водитель иномарки скрылся после ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее микроавтобус сбил в Екатеринбурге школьника, перебегавшего через дорогу.

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