Сеул, , 09:40 — REGNUM 23 представителя Южной Кореи вошли в список «Лидеры Азии до 30 лет 2021», опубликованный американским экономическим журналом Forbes. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса Южной Кореи.

По их словам, по сравнению с 2020 годом число представителей Южной Кореи в данном рейтинге сократилось на два человека.

Отмечается, что в списке лидеров оказались 15 представителей стартапов, включая генерального директора Carbon Studio Ким Ги Мина (компания-производитель углеродных материалов для возобновляемых источников энергии) и генерального директора Newbility Ли Сан Мина (компания по производству автономных роботов).

Ежегодно Forbes выбирает лидеров следующего поколения в США, Канаде, Азии, Европе и в Африке в таких областях, как финансы, венчурный капитал, потребительские технологии, розничная торговля и электронная коммерция.

В Азиатском регионе отбирается 300 человек, по 30 человек в разных сферах деятельности.