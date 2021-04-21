Нальчик, , 09:36 — REGNUM Кабардино-Балкария оказалась регионом РФ, в котором самый низкий уровень обеспеченности жильем детей-сирот. В республике в 2020 году не освоены 88% выделенных бюджетных средств на приобретение жилья для этой категории населения. Уровень обеспеченности жильем детей-сирот в регионе не превышает 1%, сообщили 21 апреля в пресс-службе Следственного комитета по республике.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей». Его фигурантами станут региональные чиновники.

Как уточнили в СКР по КБР, к апрелю 2021 года в очереди на получение жилья в республике стоят 1126 детей-сирот. Из них 573 человека — в возрасте от 18 до 23 лет, а возраст 553 лиц из числа очередников уже старше 23 лет.

«Из данного количества лиц имеют неисполненные судебные решения о предоставлении жилого помещения 213 человек», — говорится в сообщении СКР.

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