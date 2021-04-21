Высокогорский район, Татария, , 09:40 — REGNUM В Татарии расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности») после нападения бродячих собак на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Инцидент произошел 19 апреля в селе Шигали Высокогорского района. На 32-летнего мужчину напала стая бродячих собак, в результате чего у него были диагностированы множественные укусы туловища и конечностей.

По версии следствия, нападение собак на человека стало возможным из-за того, что неустановленные должностные лица допустили нарушение законодательства, предписывающего мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных. Выясняются все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в управлении Роспотребнадзора Татарии в 2020 году зарегистрировали 9960 обращений по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными. Через систему «Народный контроль» по категории «Бездомные животные» за прошлый год опубликовано 1410 уведомлений. За первый квартал 2021 года число обращений выросло на 15% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года.

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