Пермь, , 09:34 — REGNUM В Перми на торги выставят 22 земельных участка. Открытые аукционы на право заключения договоров аренды в конце апреля и в начале мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Общая площадь участков составляет почти 65 тыс. квадратных метров. Для индивидуального жилищного строительства предназначены 15 участков, семь — для реализации коммерческой деятельности.

«Мы заинтересованы в реализации максимального количества земельных участков, выставляемых на торги, поэтому стараемся представить на аукционах территории различного назначения, которые могут быть востребованы и физическими, и юридическими лицами, использоваться как для строительства жилья, так и для возведения коммерческих объектов», — сказала и.о. заместителя главы администрации Перми Елена Гонцова.

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