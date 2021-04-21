Неаполь, Италия, , 09:33 — REGNUM Главным тренером итальянского футбольного клуба «Наполи» может стать Лучано Спаллетти. Об этом 21 апреля сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, Спаллетти на протяжении двух месяцев вёл активные переговоры с руководством «Наполи». Ожидается, что он подпишет контракт с клубом на два года.

В настоящее время главным тренером «Наполи» является Дженнаро Гаттузо, который возглавляет команду с 2019 года. Под его руководством «Наполи» в 2020 году выиграл Кубок Италии.

В нынешнем сезоне «Наполи» идёт на пятом место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 60 очков в 31 матче.

Напомним, Спаллетти ранее работал с такими итальянскими клубами, как «Интер», «Рома», «Удинезе», а с 2009 по 2014 год возглавлял санкт-петербургский «Зенит».

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