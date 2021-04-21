Ростов-на-Дону, , 09:31 — REGNUM Министерство здравоохранения Ростовской области опубликовало сведения о среднемесячной заработной плате руководителей подведомственных учреждений в 2020 году, сообщает ИА REGNUM.

Тройка лидеров по доходам в сравнении с 2019 годом изменилась. Так, если ранее пальма первенства по зарплате принадлежала главврачу областной детской клинической больницы, депутату Законодательного собрания Ростовской области Светлане Пискуновой («Едина Россия»), то теперь принадлежит главврачу Ростовской областной клинической больницы Вячеславу Коробке, который получает в среднем 182,9 тыс. рублей в месяц. Второе место занял главврач областного консультативно-диагностического центра Дмитрий Бурцев со средним доходом в 168,5 тыс. рублей. На третьем месте оказалась главврач наркологического диспансера Елена Малышко со среднемесячным заработком в 166,3 тыс. рублей.

Как и годом ранее, меньше всего получает руководитель санатория «Голубая дача» Владимир Сенькин — 29,8 тыс. рублей

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