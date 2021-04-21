Ла-Пас, , 09:31 — REGNUM Власти Боливии изучают возможность дополнительного приобретения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» после начала её производства на территории Аргентины. Об этом РИА Новости заявил замминистра внешней торговли и интеграции Боливии Бенхамин Хуан Карлос Бланко.

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«Это возможность для Боливии получить вакцину «Спутник V» через Аргентину позднее, когда начнется производство. Это хорошая новость для нас, поскольку снижаются затраты на транспортировку», — сказал чиновник.

По его словам, производство вакцины в Аргентине идёт на пользу всему латиноамериканскому региону.